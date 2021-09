Covid-19 - Moins de morts qu’annoncés en Valais

Critères différents entre Canton et Confédération

Mais pourquoi les autorités valaisannes ont agi ainsi? Une analyse menée par le Service cantonal de la santé s’est penchée sur les différences entre le décompte macabre tenu par l’Office fédéral de la santé (OFSP) et celui établi par le Canton, constamment plus élevé que le premier. Deux systèmes de déclarations existaient en parallèle, avec différents critères qui ont abouti à deux décomptes divergents.

«Le Nouvelliste» relate que l’OFSP a rendu obligatoires les déclarations de décès Covid par les médecins constatant un décès. Tandis que le Valais constituait une base de données cantonale des morts basée sur les déclarations immédiates des hôpitaux et des EMS. Les deux bases de données, cantonale et fédérale ont fini par être comparées au cas par cas. Et le système valaisan s’est avéré moins fiable que celui de la Confédération.