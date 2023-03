Genève : Moins de morts sur la route mais plus d’accidents

Lucien FORTUNATI/TDG

La bonne nouvelle du bilan annuel de la police routière genevoise, présenté mardi, concerne les décès: ils sont en baisse. De 13 en 2020 puis 14 l’année suivante, ils sont passés à 8 l’an dernier. «Difficile de dire pourquoi, il n’y a pas de typologie générale de ces chocs mortels, chaque cas est différent», a souligné le major Patrick Pulh, chef du service.

La mauvaise nouvelle, c’est que si le nombre de morts a diminué, les accidents ont de leur côté augmenté. Certes légèrement, «mais alors que nous avions une tendance à la baisse jusqu'en 2019 – avec ensuite deux années Covid évidemment particulières statistiquement parlant- désormais, les chiffres sont similaires à ceux d’avant la pandémie», a regretté l’officier.

Boire ou conduire? Ils n’ont pas choisi

La police a fait part d’un autre motif d’inquiétude: sur les 2737 collisions enregistrées l’an dernier, celles dues à une consommation abusive d’alcool ont grimpé de 14%. «Il me semblait pourtant que le principe de «boire ou conduire» était connu», soupire le major Patrick Pulh. La prise de drogue et de médicaments avant de prendre le volant ou le guidon préoccupe aussi les forces de l’ordre. La police entend donc renforcer sa prévention sur le terrain, tout en augmentant le nombre de contrôles routiers et en diversifiant les lieux de ces contrôles.

Le danger des e-trottinettes

Enfin, comme en 2021, le bilan 2022 sur les routes genevois a montré un autre point noir: les accidents qui impliquent des trottinettes et des vélos électriques sont en hausse. Leur nombre de plus en plus important fait forcément gonfler les statistiques, mais c’est surtout l’attitude des conducteurs qui inquiète. «Dans la majorité des cas, leur responsabilité est engagée», a appuyé le chef de la police routière.