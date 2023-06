Suisse: Moins de nouvelles voitures et moins de rejets de CO2

C’est quoi le WLTP

Le WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedures) est une procédure d’essai pour la consommation de carburant et les émissions des véhicules à moteur légers qui fournit des valeurs plus proches de la réalité que la précédente procédure d’essai NEDC (New European Driving Cycle) et permet une comparaison mondiale entre les véhicules en termes de consommation de carburant et d’émissions. Cette nouvelle procédure a été introduite progressivement au sein de l’Union européenne et en Suisse depuis septembre 2017. L’OFEN a publié en 2018 un document répondant aux principales questions liées à ce changement.