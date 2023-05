Genève: Moins de parkings dans les nouveaux immeubles

Dans le cadre du plan climat cantonal, qui vise la neutralité carbone en 2050, Genève va réduire le nombre de stationnements réservés aux voitures, motos et scooters dans les parkings privés (extérieurs et en sous-sol). Mais pas dans tous. La mesure s’appliquera aux nouvelles constructions, ou après la rénovation d’un édifice actuel. Ce changement concernera autant les immeubles d’habitation que les bâtiments administratifs, les bureaux et les centres commerciaux.