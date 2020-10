Lausanne : Moins de plaintes autour du quartier de la prostitution

La cohabitation entre les différents usagers de la zone de prostitution à Lausanne se passe mieux suite à son redimensionnement en 2018, estime la municipalité dans un communiqué publié ce vendredi.

Pour la ville, la convivialité diurne et nocturne du quartier s’est accrue. Les plaintes sont moins nombreuses. «L’espace public a gagné en qualité», écrit-elle vendredi un communiqué .

En 2018, Lausanne a réduit la zone dévolue à la prostitution dans le quartier de Sévelin, près du centre-ville. Ce quartier, autrefois industriel, accueille désormais des logements, des bureaux, un gymnase et divers lieux culturels. Et sa mue va se poursuivre, notamment avec la plantation de près de 160 arbres.

Craintes

Certaines associations craignaient que cette réduction de périmètre n’entraîne des difficultés supplémentaires pour les travailleuses et travailleurs du sexe. «Cela ne s’est pas concrétisé, de notre point de vue», a expliqué à Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand.

Le suivi des professionnels du sexe doit se poursuivre grâce au «travail important» mené par Fleur de Pavé et par les services concernés, note la ville. Mais la situation est encore appelée à évoluer.

Nouvelle loi

La nouvelle loi sur l’exercice de la prostitution va bientôt entrer en vigueur, à une date non encore connue. Cette loi cantonale introduit une obligation d’annonce pour les travailleurs du sexe et un régime d’autorisation pour les salons. «Cela devrait nous permettre de mieux connaître le phénomène et aussi de faciliter le démantèlement des réseaux», espère Pierre-Antoine Hildbrand.