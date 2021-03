Trafic routier : Moins de poids lourds contrôlés en raison de la pandémie

La chute du trafic et l’affectation de la police à d’autres tâches au printemps 2020 a conduit à une diminution des contrôles.

Les douanes ont contrôlé au total 53’787 véhicules l’an dernier. AFD

En 2020, 138’848 camions, tracteurs à sellette, voitures de livraison et autocars ont été contrôlés. Lors de ces contrôles, 22’519 irrégularités ont été constatées et dans 4207 cas, les véhicules ont été immobilisés ou les chauffeurs n’ont pas été autorisés à poursuivre leur trajet. Tel est le bilan du premier rapport sur les contrôles du trafic lourd publié conjointement par l’Office fédéral des routes (OFROU) et l’Administration fédérale des douanes (AFD).

Ces contrôles accroissent la sécurité routière, permettent d'améliorer le respect des prescriptions et contribuent à créer une concurrence loyale entre le rail et la route. C'est pourquoi, depuis une vingtaine d'années, les cantons ont intensifié les contrôles mobiles du trafic lourd sur mandat de la Confédération, relève l’OFROU dans un communiqué lundi.

Chute lors du confinement au printemps

En 2020, 91’572 heures au total ont été dédiées à ces contrôles en plus du travail normal de la police. Par ailleurs, 96’169 heures de contrôle ont été effectuées dans les centres de contrôle du trafic lourd. Parallèlement aux forces de police, l'AFD contrôle elle aussi, dans le cadre des contrôles douaniers, les véhicules et les conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent.

Lors du premier confinement au printemps 2020, le trafic des poids lourds était en net recul. Ainsi, à la fin mars, le nombre de poids lourds recensés au tunnel du Gothard a baissé de 70 à 80 %. Compte tenu de cette forte diminution du trafic et de la nécessité pour la police d'affecter ses équipes à d'autres tâches liées à la gestion de la pandémie, l'activité de contrôle du trafic lourd a été réduite durant cette période. Toutefois, en cas de soupçon d'irrégularité, les véhicules ont été contrôlés.

Effort conjoint des polices et des douanes

Quelque 8020 camions, tracteurs à sellette, voitures de livraison et autocars ont été contrôlés dans les sept centres de contrôle du trafic lourd, soit 10,2 % de moins qu'en 2019. Les véhicules et/ou chauffeurs concernés par des irrégularités étaient suisses dans 1623 cas (+0,8 %) et étrangers dans 7573 autres cas (-15,3 %). Parmi eux, 339 véhicules et/ou chauffeurs suisses (+4 %) et 2033 véhicules et/ou chauffeurs étrangers (-30,5 %) ont été immobilisés ou n'ont pas été autorisés à poursuivre leur trajet.

Parallèlement, des contrôles mobiles ont également été effectués par les forces de police. Au total, 57 041 camions, tracteurs à sellette, voitures de livraison et autocars ont été contrôlés (-6,9 % par rapport à 2019). Des irrégularités ont été constatées dans 6049 cas pour les véhicules et/ou chauffeurs suisses (-2,4 %) et 3475 cas pour les véhicules et/ou chauffeurs étrangers (-11 %) ; 1202 véhicules et/ou chauffeurs suisses (-10,6 %) et 633 véhicules et/ou chauffeurs étrangers (-19,9 %) ont été immobilisés ou se sont vus interdire la poursuite du trajet.

Comme les années précédentes, les irrégularités et les immobilisations résultaient principalement du non-respect des dimensions et poids autorisés (9263 cas, -3 % par rapport à 2019), de défauts techniques (5924 cas, -10,1 % par rapport à 2019) et du non-respect de la durée du travail et du repos (3315 cas, -23,2 % par rapport à 2019). Des manipulations du système de gestion des gaz d'échappement (notamment des manipulations du dispositif Adblue) ont été constatées à 34 reprises (-20,9 % par rapport à 2019). Il convient de noter que plusieurs motifs peuvent être avancés pour ces cas d'irrégularités.

De son côté, l'AFD a contrôlé au total 53’787 camions, tracteurs à sellette, voitures de livraison et autocars dans le cadre d'opérations de contrôle de police routière. Des irrégularités au sens de la statistique sur le trafic lourd ont été constatées pour 299 véhicules et/ou chauffeurs suisses et 3500 véhicules et/ou chauffeurs étrangers. Il s'agissait principalement du non-respect des dimensions et poids autorisés (3306 cas), de défauts techniques (400 cas) et du non-respect de la durée du travail et du repos (300 cas).