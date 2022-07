Ville de Genève: Moins de poubelles et plus de policiers pour préserver un «joyau» naturel

Sur plus d’un kilomètre, le chemin longe le Rhône, offrant une oasis verdoyant aux Genevois qui raffolent de l’endroit, surtout en été. Sauf que la densification urbaine et l’attrait des lieux auprès de la population mettent à mal le sentier des Falaises, «dont la précieuse biodiversité est menacée», dixit la Ville. Celle-ci a levé le voile jeudi sur de nouvelles mesures de protection, après une première réhabilitation en urgence, l’an passé.

Poubelles en plus… et en moins

Pour combattre le fléau du littering, des points de collecte de déchets sont désormais disponibles aux entrées de la promenade. Mais pas plus loin. Dernièrement, la commune de Préverenges (VD) a décidé de retirer les poubelles de sa plage: il en sera de même au sentier des Falaises, d’ici vendredi prochain. C’est un pari, admet le conseiller administratif Alfonso Gomez. «Les poubelles attirent les déchets et on compte sur un changement d’habitude: que les gens conservent leurs papiers, emballages et autres pour les jeter aux dépôts à l’entrée des lieux, plutôt que de les laisser à l’intérieur d’un espace naturel et protégé dans des poubelles qui débordent.»