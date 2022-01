Haute couture à Paris - Moins de princesses et plus de naturel chez les mariées

Bonne nouvelle: vous n’aurez pas besoin d’un semi-remorque pour transporter votre robe de mariée. Une simple housse en tissu suffira. On n’a pas vu d’imposantes robes à crinoline à la Fashion Week de Paris où étaient présentées les collections haute couture printemps-été 2022. Les maisons ont troqué les bustiers contre des fourreaux fluides. On respire. Les lignes sont sobres. On admire.