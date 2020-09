Transports : Moins de TGV entre la France et la Suisse dès le 28 septembre

Anticipant une baisse de la fréquentation dans les trains en raison des mesures de mise en quarantaine en Suisse, la société TGV Lyria va réduire le nombre de liaisons entre les deux pays dès la fin septembre.

TGV Lyria proposera 11 allers-retours quotidiens entre la France et la Suisse dès le 28 septembre, contre 15 actuellement.

Au total, 65% de l’offre complète est conservée, souligne TGV Lyria dans un communiqué lundi, assurant vouloir maintenir des horaires de départ possibles tout au long de la journée. Au nombre des liaisons toujours en vigueur, 4 allers-retours Genève-Paris, 3 allers-retours Lausanne-Paris via Dijon et 4 allers-retours Zurich-Paris via Bâle.