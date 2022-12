Moins de vingt lettres par jour dans la moitié des boîtes de La Poste

Courrier : Moins de vingt lettres par jour dans la moitié des boîtes jaunes

Poster un courrier en le glissant dans une boîte aux lettres publiques est devenu un geste très rare. Cette tendance suit celle du recul des envois, observé par La Poste depuis 2002. Cette baisse est de 2,5% en moyenne par an, soit plus de 40% en vingt ans, a indiqué le géant jaune à la « Tribune de Genève ». En 2021, la Suisse comptait quelque 14’500 de ces boîtes, dont 146 en ville de Genève.

Les jours de semaine, la moitié d’entre elles contenaient moins de vingt lettres et dans près de 5000, on en trouvait moins de dix. Ainsi, le courrier qui y est déposé «ne représente que 1% du volume quotidien de dépôt des lettres au total». Et un quart de ces boîtes jaunes reçoit environ 80% du volume quotidien. La Poste assure toutefois dans le journal genevois qu’elle n’a aucun projet de réduction du nombre de boîtes aux lettres publiques. Au contraire, «nous équipons même de nouveaux quartiers, à l’image de celui de l’Etang à Vernier».