Bilan du Montreux Jazz Festival : Moins de vols, peu de stupéfiants et un enfant égaré

Le Montreux Jazz Festival s’est achevé samedi soir après 16 jours et quelques 250’000 personnes sur les quais. La police vaudoise se félicite d’avoir coordonné la sécurité et d’observer une baisse des vols: «seulement» sept ont été dénombrés. Elle estime que le projet de médiation urbaine a permis de «réduire les risques pour le jeune public et plus largement à apaiser l’espace public festif».