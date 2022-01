Météo : Moins d’éclairs grâce aux confinements mondiaux

D’après une recherche, les confinements mondiaux dus à la pandémie auraient provoqué une diminution de près de 8% l’activité de la foudre en 2020. En cause, une baisse des aérosols.

L’activité mondiale de la foudre a diminué de près de 8% en 2020 au cours des fermetures déclenchées par la pandémie, selon les recherches présentées en décembre lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU), une organisation scientifique à but non lucratif qui se consacre à la promotion de «la découverte dans les sciences de la Terre et de l’espace» et relayées samedi par CNN.