Zurich : Moins d’expats aisés, l’idée du PS pour baisser les loyers

De plus en plus d’expatriés vivent à Zurich.

De plus en plus d’expatriés vivent en ville de Zurich: entre 1993 et 2020, le nombre de résidents à l’année est passé de 22’000 à 64’000. Plus d’un tiers d’entre eux viennent des pays voisins. Ils sont souvent jeunes, bien formés, gagnent leur vie confortablement et travaillent pour des grands groupes technologiques, comme Google ou Facebook, ou sont actifs dans le secteur financier ou le consulting. Mais leur arrivée accentue aussi la pression sur le marché du logement. Fin août, il ne restait ainsi plus que 161 appartements libres en ville. Ce que dénonce le Parti socialiste (PS) zurichois.