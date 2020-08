il y a 1h

Vaud Moins d’impôts et plus de charges: le Canton va suer pour les communes

Un accord sur la facture sociale donnera du mou aux finances des communes mais du fil à retordre à celles du Canton.

de Yannick Weber

Les impôts des Vaudois vont (un peu) baisser en 2021. Mais le fossé entre les communes risques de se creuser. Keystone

Un accord entre l’Union des communes vaudoises (UCV) et le Conseil d’Etat a été présenté ce mardi: le Canton va ces prochaines années reprendre à sa charge une plus grande part de la «facture sociale» (environ 1,8 milliard de francs par année) pour soulager les finances des communes. Ces dernières paient actuellement près de la moitié du total et leur participation doit diminuer à un peu plus d’un tiers. Le Canton, en échange, va mettre la main au porte-monnaie pour reprendre les dépenses à sa charge.

Du côté des communes, «à terme, c’est l’équivalent de 5 points d’impôt supplémentaires qui pourront être affectés au ménage communal et aux nombreux investissements dont elles ont la charge: un rééquilibrage financier bienvenu pour affronter ces prochaines années», note l’UCV. Autrement dit, cette baisse des charges ne devrait pas s’associer à une baisse des impôts communaux, le but étant ici d’assainir les comptes, surtout pour celles qui sont le plus en difficulté.

Baisse de l’impôt cantonal

Même mécanisme du côté du Canton, la hausse des charges ne s’associera pas à une hausse des impôts. Ils vont même baisser. «Nous maintenons la baisse prévue de 1 point du taux cantonal en 2021 afin d’améliorer le pouvoir d’achat de la population», affirme Pascal Broulis, conseiller d’Etat responsable des finances. Résultat: les charges prendront l’ascenseur et les recettes diminueront. «Ça va être compliqué», admet-il.

L’accord prévoit que le Canton reprenne à sa charge des dépenses sociales de façon progressive (60 millions par année dès 2022, puis une augmentation annuelle jusqu’à un total de 150 millions dès 2028). Et si ses comptes ont connu des résultats excédentaires sans interruption depuis 15 ans, la moyenne de ceux-ci ces dix dernières années tourne plutôt autour des 100 millions. Pourtant, Pascal Broulis explique ne pas prévoir d’augmentation d’impôts ni de coupes dans d’autres dépenses, en tout cas pour l’instant, tout en rappelant le haut degré d’incertitudes qui règne. «Il y a six mois, on ne savait même pas que nous aurions le Covid…», dit-il.

Un fossé entre communes?

Tout comme le PLR, le Parti socialiste a réagi dans la foulée de l’annonce de l’accord pour le saluer. Mais à gauche, une conséquence au potentiel problématique est montrée du doigt. Les communes «riches», dont les finances sont saines, auront les moyens et seront tentées de répercuter la baisse des charges qui leur incombera avec une baisse d’impôts pour leurs contribuables, ce que ne pourront pas faire les communes en difficulté, où l’impôt est d’ailleurs déjà souvent plus élevé. Le risque existe de voir un fossé se creuser et une concurrence fiscale s’exacerber.

«Cet accord ne doit pas mener les communes riches à baisser encore leur imposition. Au contraire, ce transfert doit permettre de développer des services en faveur de la population», dit le parti socialiste dans un communiqué, ajoutant qu’il interviendra dans les conseils communaux pour favoriser des investissements plutôt que des baisses d’impôts.