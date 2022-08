L'inflation favorise la lutte contre le gaspillage alimentaire

Inflation en Suisse : Moins gaspiller: «une bonne solution pour économiser de l’argent»

Un sondage, réalisé sur mandat de l’application «Too Good To Go», auprès de la population suisse montre que la hausse des prix favorise la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La hausse des prix incite deux personnes sur trois à mieux planifier leurs achats alimentaires (photo d’illustration). Yvain Genevay

En juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Suisse a augmenté de 3,4% par rapport au même mois de l’année précédente. Le secteur alimentaire n’est pas épargné par cette inflation. Certaines denrées sont particulièrement touchées, relève l’application antigaspillage «Too Good To Go»: les pâtes alimentaires (+14%), le poisson frais (+7,4%), la volaille (+2,5%) ou les boissons telles que les eaux minérales (+8,7%), le café (+2,9%) et la bière (+8,4%).

Face à cette augmentation des prix, «Too Good To Go» note que «réduire le gaspillage alimentaire se révèle comme solution efficace pour contrer l’impact sur notre porte-monnaie». L’application rappelle que «chaque année, 2,8 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en Suisse, soit une moyenne de 330 kg et l’équivalent de 620 francs par personne».

Un sondage sur les habitudes et comportements actuels d’achats alimentaires, réalisé en août 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 552 personnes par l’entreprise «YouGov», révèle que «85% des personnes interrogées pensent en effet que réduire le gaspillage alimentaire est une bonne solution pour économiser de l’argent et 63% d’entre elles estiment que l’inflation les rend plus attentives à la valeur des aliments», dévoile «Too Good To Go».

Les principaux résultats du sondage 80% des personnes interrogées constatent actuellement les effets de l’inflation en faisant leurs courses

57% estiment que la hausse des prix pose problème pour leur budget

77% font désormais plus attention aux rabais et offres en faisant leurs courses

La hausse des prix incite 2 personnes sur 3 à mieux planifier leurs achats alimentaires et à mieux stocker leurs provisions

60% indiquent faire plus attention aux dates de péremption afin de moins gaspiller de nourriture et, par conséquent, leur argent

Environ 2 personnes sur 3 sont d’accord avec le fait que l’inflation leur permet de faire davantage attention à la valeur des aliments

Les 3 solutions perçues comme les plus efficaces pour réduire les coûts de l’alimentation: trouver des alternatives moins chères (53%), profiter d’offres, de rabais ou de bons plans (47%), consommer des produits locaux et de saison (46%).

Pour la responsable de «Too Good To Go» Suisse, Alina Swirski, cette situation d’inflation «est l’occasion de devenir plus conscients de nos achats et de notre consommation, malgré les autres inconvénients que cela représente».

«Dans un pays développé comme la Suisse, l’offre de nourriture est abondante et il est fréquent de ne plus réaliser la valeur de la nourriture et de toutes les ressources nécessaires pour produire ces denrées. Il est donc intéressant de voir que la hausse des prix favorise une gestion plus responsable de notre alimentation», conclut-elle.