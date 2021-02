Le domaine de la nutrition prend une tournure politique. La stratégie climatique à long terme doit prendre en compte une adaptation des modes de consommation et de production rappelle la «Schweiz am Wochenende». Concrètement, selon un rapport récent mis en consultation d’ici 2030, un tiers de la population devrait suivre les recommandations figurant dans la pyramide alimentaire et d’ici 2050, tout le monde devrait y adhérer. Cela se concrétise par une baisse drastique de la consommation de viande qui conseillerait entre 100 à 120 grammes de produits carnés deux à trois fois par semaine. Une enquête menée il y a quelques années a conclu que ce sont trois à quatre fois plus qui sont consommés en Suisse.