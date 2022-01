États-Unis : Moitié de Rae Sremmurd arrêtée pour violences

Le rappeur Slim Jxmmi, qui forme le duo rap avec son frère Swae Lee, a été interpellé. Il y aurait eu voies de fait sur sa copine.

Getty Images via AFP

Swae Lee (à g.) et Slim Jxmmi ont connu un succès monstre avec leur titre «Black Beatles» sorti en 2016.

Quelques heures après l’arrestation de Slim Jxmmi, sa chérie a rétropédalé, ainsi que nous l’apprend TMZ. Elle a affirmé que toute cette histoire, c’étaient «des conneries». «La police de Dade County, vous faites fausse route. Je vous ai dit qu’il ne m’avait pas frappée. Chaque officier que j’ai en face de moi pense le contraire. Personne n’a frappé personne. Je l’ai déclaré plus d’une fois. C’était une dispute bruyante et la police a été appelée», a-t-elle écrit au site américain. «Les mecs, vous faites tout un foin pour rien du tout. En plus, c’est le premier anniversaire de notre fils demain (ndlr: le 26 janvier 2022). Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez vous», a-t-elle encore ajouté.