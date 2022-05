Royaume-Uni : Moitié des papillons menacés ou quasi menacés d’extinction

Une association de protection des papillons a alerté, mercredi, sur les effets du changement climatique et de la pollution sur ces insectes.

La situation s’est détériorée depuis la dernière évaluation en 2011, avec cinq autres espèces menacées d’extinction – une augmentation de 26%. Il s’agit notamment de la Mégère et du Satyre (Lasiommata megera), qui est toujours une espèce répandue mais qui a disparu de vastes régions d’Angleterre, et du Moiré sylvicole (Erebia aethiops) dont la population décline en Écosse.

Conclusions «choquantes»

Responsable de la science pour Butterfly conservation, Richard Fox a jugé ces conclusions «choquantes». «Même avant cette nouvelle évaluation, les papillons britanniques étaient parmi les plus menacés d’Europe, et maintenant il y a cinq espèces menacées de plus au Royaume-Uni, soit une augmentation de plus d’un quart», a-t-il souligné. Parmi les causes de ce déclin, la pollution à l’azote provenant de l’agriculture ou encore le changement climatique.