Montreux Jazz: Moji et Sboy, princes du rap emo

À voir au Montreux Jazz : Moji et Sboy, jeunes princes du rap emo

Plus besoin de présenter le duo liégeois Moji x Sboy. Ces amis d’enfance ont cumulé des dizaines de millions de streams avec leurs singles «Ma go», «Regarde-moi» ou encore «Pas comme elles». Ils ont également marqué les esprits avec leur premier album, «Temps d’aime», sorti en 2021, inspiré par leurs expériences sentimentales. «Ce sont les récits de notre vie et de nos mésaventures. Mettre l’amour plus en avant qu’autre chose, c’est parce que c’est ce qu’il y a de plus intense», a raconté Moji à «Vice».