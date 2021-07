Cyclisme : Mollema l’emporte en solitaire, Pogacar se frise

Le Néerlandais a remporté en solitaire la 14 étape du Tour de France entre Carcassone et Quillan. Le Slovène, lui, conserve une solide avance sur ses poursuivants au général.

Les risques de Guillaume Martin

«C'est une bonne journée, a souri Martin, le seul Français en mesure de viser une place au classement final. Je suis content de la manière dont on a couru, de notre agressivité. D'habitude on est plutôt sur la défensive, cette année j'ai envie de prendre des risques.»

Mollema lui aussi a su prendre des risques à 43 kilomètres de l'arrivée. Il a attaqué le premier dans le groupe de tête, fort de 14 coureurs, dans cette étape de 183,7 kilomètres entamée tambour battant. L'échappée ne s'est formée qu'après plus d'une heure et demie! Le peloton ne demandait qu'à souffler dans ce Tour épuisant que Warren Barguil et le Danois Soren Kragh Andersen ont renoncé à poursuivre au lendemain de leur chute.

À domicile en Andorre

Vainqueur du Tour de l'Avenir 2007 à l'âge de 20 ans, catalogué grimpeur à ses débuts, l'ancien étudiant en faculté d'économie dispose d'un registre plus large. «Je suis un coureur assez complet. J'aime le vent et les pavés», rappelle-t-il à l'occasion. Et aussi les courses d'un jour, ainsi le Tour de Lombardie et aussi la Clasica San Sebastian 2016.