Pour Molly Gordon, il faut une carapace pour être dans le showbiz

Il m’arrivait de rester des heures sur ce tournage même si j’avais terminé mon travail, juste pour observer Olivia et m’imprégner de l’ambiance. Elle avait créé une liberté de jouer pour tous les jeunes que nous étions. J’ai toujours su que je ne voulais pas me limiter à une carrière de comédienne.

Quand on est devant la caméra, on est à la merci des autres. Et, quel que soit le succès de votre dernier film, vous n’êtes jamais assuré d’avoir un autre rôle par la suite. J’ai vu mes parents connaître de grandes réussites dans leurs carrières respectives puis des traversés du désert sans un job (ndlr: son père, Bryan Gordon, et sa mère, Jessie Nelson, sont des producteurs et auteurs). Ça m’a appris qu’il faut avoir une carapace pour travailler dans le showbiz, car il y a toujours mille choses qu’on ne contrôle pas. Moi, j’ai besoin de créer, de raconter des choses et d’être à l’origine de projets.