Birmanie : «Molotov», journal clandestin de la jeunesse en colère

Pour contrer les coupures d’Internet et tenter de gagner la bataille de l’information, la jeunesse birmane fait circuler sous le manteau «Molotov», le journal clandestin de ceux qui résistent au coup d’Etat de la junte.

La Birmanie a été début février le théâtre d’un coup d’Etat militaire qui a chassé du pouvoir la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi et entraîné un mouvement de protestation massif, lequel a provoqué une sanglante répression qui a fait plus de 700 morts chez les civils.

«Jusqu’à ce que la révolution triomphe»

Dans tout le pays, des milliers de lecteurs téléchargent la version PDF de cette publication, avant de l’imprimer et d’en distribuer des copies à Rangoun, Mandalay et d’autres villes. Lynn Thant est bien conscient des risques qu’il y a à l’éditer. Plus de 3000 personnes ont été arrêtées depuis le putsch, selon l’Association d’aide aux prisonniers politiques.