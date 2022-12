Pour Sam Ryder, son album est une manière de dire merci

Le Britannique de 33 ans a vécu une année 2022 faste. Après avoir terminé deuxième à l’Eurovision , Sam Ryder a enchaîné les concerts. On l’a vu au jubilé de la reine, au stade de Wem­bley avec Queen dont il revendique des influences, au Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne ou encore à Montreux, où il se verrait bien vivre . Pourtant, celui qui s’est fait connaître grâce à TikTok durant le confinement n’avait encore jamais sorti d’album. C’est désormais chose faite avec «There’s Nothing but Space, Man!» disponible le 9 décembre 2022.

«Mec, je suis juste tellement excité par cette sortie. C’est génial, ça faisait tellement longtemps que je travaillais sur ce disque. Il représente la meilleure manière de dire «merci» à toutes les personnes qui m’ont soutenu depuis mes débuts, qui m’ont permis d’être là où j’en suis aujourd’hui et qui m’ont donné l’énergie pour faire ces chansons», souffle Sam Ryder au bout du fil. Le sympathique chanteur de pop-rock rappelle que le premier titre qu’il a écrit pour son album était «Space Man» (qu’il a chanté à l’Eurovision et qui cumule 43 millions d’écoutes sur Spotify): «C’était bien avant que je signe sur un label (ndlr: la major Warner). À ce moment-là, je ne pensais absolument pas à faire un disque». La pression, ce barbu à la longue chevelure blonde ne l’a, par la suite, jamais ressentie. «Simplement parce que j’ai attendu ça (ndlr: l’arrivée d’un album) toute ma vie. Après avoir chanté dans des mariages, couru le monde pour présenter ma musique, dormi dans des bus, aidé mon père à payer ses factures, j’ai le sentiment que c’est maintenant mon moment. J’ai travaillé dur pour y avoir droit. Je suis prêt, je profite de tout ce qui m’arrive à bras ouverts». Selon lui, la positivité qui se dégage des morceaux vient d’ailleurs directement de son parcours: «Toute personne qui se lance dans une carrière musicale fera face à des tonnes d’échecs. Mais ça forge ton caractère. Si tu aimes la musique, tu peux vivre avec ça. Dans ce métier, si tu as ni optimisme ni espoir, tu ne décolleras jamais. C’est un long voyage, mais tout à fait positif».

Si certains titres de «There’s Nothing but Space, Man!» sont des hymnes calibrés pour des stades, ce n’est pas un hasard. «Oui, j’ai pensé à Queen ou à Iron Maiden quand je les ai écrits. Ces groupes ont le don incroyable d’arriver à te faire croire qu’un stade n’est qu’une petite pièce dans laquelle chaque spectateur et impliqué dans un dialogue, estime-t-il. Mon album est un hommage à ces instants-là. Je n’ai pas essayé de recréer quelque chose. J’ai juste essayé de rendre hommage à quelque chose qui a existé et qui a signifié tellement pour tellement de gens». Dans tous les cas, Sam Ryder, qui aimerait pouvoir jouer un jour à Glastonbury, dit vivre une espèce de rêve éveillé: «Oui, il m’est arrivé de me pincer pour savoir si tout cela était bien réel. Particulièrement après les répétitions avec Queen au stade de Wembley. Je suis allé chez Roger Taylor (ndlr: batteur) avec Brian May (ndlr: guitariste). Ces mecs ont eu un tel impact sur moi. J’ai traîné avec ces types à discuter, rigoler et faire de la musique. Quand tu rentres chez toi le soir tu te dis: «Bon Dieu, mais qu’est-ce qu’il vient juste de se passer?» C’est phénoménal comme sentiment».