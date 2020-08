Pérou Coronavirus: bousculade mortelle pour fuir la police

Une intervention policière dans une discothèque de la capitale péruvienne, samedi soir, a entraîné une bousculade qui a provoqué plus d’une dizaine de morts.

Une bousculade dans une discothèque de Lima au Pérou a provoqué samedi soir la mort de plus d’une dizaine de personnes qui tentaient de fuir la police, venue faire respecter le couvre-feu imposé en raison de l’épidémie du Covid-19, ont annoncé dimanche les autorités.

«Face à l’intervention de la police, qui n’a utilisé aucun type d’arme, ni de bombe lacrymogène, les participants à la fête ont tenté de s’échapper par l’unique porte d’entrée et, dans la bousculade, se sont retrouvés coincés entre la porte et l’escalier», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Au moins 13 morts

Une vingtaine de contrevenants ont été interpellés lors de cette soirée et ont été placés en détention à Lima. Les victimes étaient âgées de 20 à 30 ans, selon des informations publiées par des médias locaux.

Bombes lacrymogènes

Certains témoins ont réfuté la version des autorités, affirmant que les policiers avaient eu recours à des tirs de gaz lacrymogène pour faire évacuer l’établissement. «Il semble que la police soit entrée et ait jeté des bombes lacrymogènes. Et ils les ont enfermés et apparemment ils ont été asphyxiés», a accusé un riverain à la radio RPP.