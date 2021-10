Procès immobilier à Genève – «Mon associé a fait preuve d’un excès d’optimisme»

La société de promotion immobilière avait encaissé des centaines d’acomptes de réservation sans parvenir à livrer la plupart des appartements (image d’illustration). Getty Images

Changement d’ambiance au Tribunal correctionnel, qui juge depuis lundi la débâcle immobilière du siècle. Après deux jours et dix-sept heures d’audition parfois houleuse du premier promoteur, qu’on imagine volontiers amuser la galerie au zinc d’un bistrot de campagne, aux réponses souvent brouillonnes et au fonctionnement instinctif et émotionnel, place vendredi au calme et à l’affabilité parfois mâtinée de condescendance de son associé.

Bien plus menu, la chevelure argentée coiffée en arrière, cet homme à l’apparence de notable qui paraît parfois s’amuser de sa propre audition fait face à des charges identiques. Notamment et pour résumer: instigation à gestion déloyale pour avoir fait endosser à une entreprise générale qui a fait faillite en 2013 (laissant derrière elle un trou de 22 millions) des factures dont, affirme le Parquet, leur propre société immobilière aurait dû s’acquitter; et escroquerie par métier, pour avoir encaissé des millions de francs d’acomptes (22,65 millions à Onex, en particulier, dont 18,4 millions au noir et en cash) de clients désireux de réserver des appartements qui n’ont finalement, pour la plupart, jamais été livrés.

La procureure «manque de connaissances»

Il est d’abord question de l’entreprise générale, de montants impayés ou compensés sur d’autres chantiers, via un complexe système de vases communicants. Pour le Ministère public, c’est simple: les promoteurs ont siphonné la société. Pour l’homme d’affaires, «tout est problème de temporalité», répète-t-il comme un mantra d’une voix douce, sur un ton souvent professoral. On comprend qu’en substance et dans son esprit, s’il est là, c’est que la justice ne comprend pas grand-chose aux subtilités de l’immobilier. Ainsi ose-t-il à l’adresse de la procureure: «Vous m’avez dit que vous avez appris très vite les règles de la profession à mon contact, mais il vous manque encore beaucoup de choses dans votre connaissance de ce métier qui est extrêmement complexe.»

Vient alors le plat de résistance, soit les questions sur les centaines de réservations conclues pour acquérir des logements «qui n’existent pas», dixit le Ministère public, ou «fantômes», selon le terme parfois utilisé par la presse. Les promoteurs et leurs conseils abhorrent cette présentation des faits et saisissent chaque occasion de rappeler leur désaccord, contestant avec véhémence avoir vendu du vent.

«Il y a eu un excès d’optimisme de mon associé»

Au sein de la société immobilière, le partage des rôles était clair: celui du promoteur entendu vendredi consistait à gérer les plans financiers et à développer les projets, pas à rencontrer les clients ni à leur faire signer des conventions de réservation – moyennant en général le versement d’un acompte de 50’000 francs. Posément et sans avoir l’air d’y toucher, il rejette donc la responsabilité sur son collègue. A la question de savoir pourquoi tant de conventions avaient été conclues bien avant la délivrance des autorisations de construire, il rétorque que «vous l’aurez compris de mon associé hier, il y a eu un excès d’optimisme de sa part.» Lui-même déclare qu’il n’était «pas d’accord avec une commercialisation anticipée». De même, il n’était «pas au courant de l’amplitude des réservations. (…) Je n’exerçais pas de contrôle. C’était impossible, sinon je n’aurais plus eu de temps pour faire mon travail.»

Dix millions prélevés en deux ans