Charlie Dalin (Apivia) a pris les rênes de la course autour du monde en solitaire le 23 novembre. Depuis, il ne lâche rien et navigue brillamment malgré les vents violents. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a essuyé la plus grosse tempête de ce Vendée Globe. Éprouvé, il a poursuivi pleinement sa route. Mais depuis la nuit dernière, sa vitesse a fortement chuté, il est passé de 16 nœuds (30 km/h) jeudi soir à 6 nœuds (11 km/h) vendredi midi.

«Je me bats pour m’extirper de cette zone au plus vite»

«Les conditions sont agréables mais ça ne va pas vite, a indiqué Charlie Dalin dans une vidéo envoyée vendredi matin. Il y a une zone de vent faible à traverser, mon avance est en train de fondre comme neige au soleil. D’autres sont à 20 nœuds, plein Est, je perds des milles à vitesse grand V, je me bats pour m’extirper de cette zone au plus vite», a poursuivi le marin normand.

««Je navigue sur mon foil tronqué et ce sont des conditions où il me manque cruellement!»

«Je navigue sur mon foil tronqué et ce sont des conditions où il me manque cruellement! Mais bon, c’est comme ça et ça va durer jusqu’à la fin du tour. Je ne me plains pas mais je perds environ 20% du potentiel du bateau sur ce bord tribord amure», a expliqué Ruyant.