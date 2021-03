États-Unis : «Mon bébé! Je n’ai pas pu sauver mon bébé!»

Un petit garçon de 3 ans a été tué par les deux chiens de son voisin, mardi dans le New Jersey. Grièvement blessée dans l’attaque, sa mère n’a rien pu faire.

Ils avaient quitté Brooklyn pour offrir une meilleure vie à leurs trois enfants à Carteret, une banlieue du New Jersey. Tanveer Ahmed et sa femme ont été frappés par une épouvantable tragédie, mardi. Leur fils Aziz, 3 ans, a été tué par deux chiens alors qu’il jouait devant chez lui avec sa maman. Les animaux s’étaient échappés d’une maison située juste derrière celle de la petite famille. Les deux habitations sont pourtant protégées par des barrières, et l’on ignore encore comment les deux chiens se sont retrouvés à l’extérieur.