Le but de Senpai Rekt: «être le meilleur joueur suisse sur mobile» 

E-sport : «Mon but: être le meilleur joueur suisse sur mobile»

Après avoir remporté quatre titres sur «Clash Royale» à la Swisscon Hero League, le Genevois Senpai Rekt se lance sur «Brawl Stars».

La Swisscom Hero League s’est réinventée pour cette nouvelle saison, et proposera des compétitions de «Counter-Strike: Global Offensive» et de «Brawl Stars», ce dernier jeu remplaçant «Clash Royale» («CR»). Mais pas de quoi arrêter le Genevois Senpai Rekt , bien décidé à briller également sur le jeu de type MOBA de Supercell.

Senpai Rekt, comment as-tu digéré la fin de la compétition de «Clash Royale»? J’étais déçu, vu que j’avais remporté quatre titres de la Swisscom Hero League, le plus haut niveau suisse. Mais j’ai vite décidé de concourir sur «Brawl Stars», car vous pouvez enlever «CR» de la League, mais pas Senpai Rekt!

Comment t’es-tu qualifié?

J’ai dû me trouver une équipe, Scythe of Seraph, car la compétition sur «Brawl Stars» se déroule en 3 contre 3, alors que «CR» est un jeu solo. Mes teammates sont très forts, ce qui nous a permis de nous qualifier. Je sais que je dois encore progresser et perfectionner mon gameplay, mais j’ai l’habitude de jouer sur mobile.