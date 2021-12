Alan Walker veut faire entrer ses mélodies dans les têtes

Le garçon, toujours masqué, est un des artistes les plus réputés de la planète électronique. En témoigne son 22 e rang parmi les 100 meilleurs DJ du monde. Il doit son explosion au single «Faded» , en 2015, qui cumule près de 1,5 milliard d’écoutes rien que sur Spotify. Depuis lors, l’homme a sorti un premier album en 2018. Le deuxième, «World of Walker», vient tout juste d’arriver. Le sympathique Alan Walker, 24 ans, en a parlé depuis son studio d’Oslo, en Norvège.

Nombre d’artistes estiment que le deuxième album est le plus difficile à produire. Et vous?

C’est de toute façon impossible de plaire à tout le monde. C’est une réalité. Quoi qu’il en soit, tu dois évoluer en tant qu’artiste et dans ce que tu fais. Si tu continues de faire la même chose encore et encore, tu perds le feu sacré.

C’est juste. Je pense que mes morceaux fonctionnent bien, peu importe le style dans lequel évolue celui qui les interprète. Je ne veux pas me restreindre dans les gens que je choisis. Je pourrais passer à côté de belles occasions. Et la musique est un langage universel.

Je pars toujours des mélodies. Pour moi, c’est le cœur de tout morceau. C’est important que je parvienne à les faire entrer dans la tête des gens dès la première écoute. Plus rarement, je reçois un a cappella et je construis ensuite une production autour.

Non, pas vraiment. Je m’attends toujours à rien quand je publie quelque chose, et je ne regarde pas trop les chiffres ou les statistiques. Le plus important, pour moi, est que je crée quelque chose qui me rende heureux.