Présidentielle turque : «Mon cher voisin, ils te mentent et l’avenir de notre pays nous inquiète»

Des fleurs, des sucreries et des enveloppes en main, Behice Sayat et ses amies ont arpenté chaque jour les rues de Beyoglu, quartier central d’Istanbul, pour rappeler à leurs voisins de voter dimanche pour l’opposant Kemal Kiliçdaroglu . Indépendamment des partis auxquels ils reprochent souvent un manque d’action sur le terrain, de nombreux citoyens turcs votant pour l’opposition se sont mobilisés pour le second tour de la présidentielle , une nouveauté dans le pays.

«Pas de place pour le désespoir»

«Ils te mentent»

Une tâche ardue face au président sortant qui accuse l’opposition au fil de ses discours retransmis en direct sur presque toutes les chaînes de «soutenir le terrorisme» et «les LGBT». «Le lendemain du premier tour, nous avons commencé à chercher les moyens de dépasser la polarisation et d’atteindre les gens qui croient à la propagande du gouvernement», raconte-t-elle. «Mon cher voisin, ils te mentent et l’avenir de notre pays nous inquiète», dit la lettre écrite par Mme Sayat et distribuée, avec l’aide de ses amies, à plus de 600 personnes dans son quartier.