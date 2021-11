Un enfant de 10 ans massacré par le chien d'un copain

Royaume-Uni : «Mon chien a tué mon copain!»

Un enfant de 10 ans a été mortellement attaqué par le molosse d’un ami, lundi au Pays de Galles.

«Nous t’aimons tellement»

Sur Facebook, la mère de la victime a fait part de la terrible nouvelle: «Avec beaucoup de chagrin et avant que les amis proches et la famille voient son nom aux informations, je dois annoncer que notre magnifique garçon Jack a été emporté tragiquement hier. Ce n’était pas notre chien et cela ne s’est pas produit dans notre maison. Il était sorti pour jouer. Nous t’aimons tellement, notre cher et tendre garçon», a écrit Emma Whitfield, mardi.