Procès en Valais – «Mon client estime ne pas avoir assez d’une vie pour expier sa peine»

Le Tribunal de Monthey s’est penché sur un féminicide particulièrement sordide, ce mercredi matin. Lors de la nuit du Nouvel An 2019, une quadragénaire avait perdu la vie, suite à un déferlement de violence de son conjoint. Rouée de coups, l’infortunée périra quelques heures plus tard, sans que son bourreau n’appelle les secours.

Lors de l’audience du jour, le ressortissant français a reconnu les faits dont il se souvient. «J’étais fou. Ma tristesse est absolue et restera, toujours. Mes mots n’y changeront rien. Je ne peux pas demander pardon, je suis juste extrêmement désolé.» Et d’ajouter: «Je suis à l’origine et la cause d’une tragédie. Mais je suis aussi victime, pas uniquement le bourreau. La mort a pris la femme de ma vie et c’est moi qui en suis l’auteur.»