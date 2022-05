Austin Butler éreinté après son rôle dans Elvis

Austin Butler joue Elvis au cinéma : «Mon corps a commencé à s’éteindre dès la fin du tournage»

L’acteur américain Austin Butler a eu du mal à se remettre de son interprétation du King. Au point d’y avoir presque laissé sa santé.

Il a beau être l’étoile montante d’Hollywood, Austin Butler a souffert pour interpréter Elvis Presley au cinéma. À 30 ans, l’Américain a révélé au magazine «GQ» que son corps avait particulièrement souffert lors du tournage: «Il a commencé à s’éteindre dès le lendemain de la fin du tournage» a-t-il expliqué. «Le lendemain, je me suis réveillé à 4h du matin avec des douleurs atroces, et j’ai été emmené d’urgence à l’hôpital». On lui a alors diagnostiqué un virus simulant l’appendicite, l’obligeant à passer une semaine entière alité.