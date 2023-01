États-Unis: un ours photogénique prend 400 selfies

États-Unis : «Mon Dieu, il prend de meilleurs selfies que moi»

Ils voulaient observer la vie sauvage, les rangers de la ville de Boulder (Colorado) en ont eu pour leur argent. Dans l’espoir de pouvoir discrètement suivre les péripéties de la faune locale, les autorités ont disposé plusieurs appareils photo sur 18’000 hectares. Il semble qu’un plantigrade du coin ait particulièrement apprécié ce dispositif, pour le plus grand bonheur des gardes forestiers qui ont consulté les images. «Sur les 580 photos capturées, environ 400 étaient des selfies d’ours», se sont-ils amusés lundi, sur leur compte Twitter.

Le département précise que ces selfies datent d’il y a quelques semaines, les ours étant actuellement en train d’hiberner. Ces amusantes photos avaient en effet déjà été postées en fin d’année dernière, sur le compte Instagram des rangers de Boulder. «Ces yeux! Il connaît son meilleur profil», a plaisanté une twitto. «Oh mon Dieu, il prend de meilleurs selfies que moi», a admis un autre utilisateur. «Faites défiler cet ours, je n’avais plus vu de telles poses depuis Madonna», peut-on encore lire dans les commentaires.