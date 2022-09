Vaud: «Mon épouse l’a vu secouer violemment notre chat. Tout est allé très vite»

«On a dû fermer la porte-fenêtre de la terrasse, sans quoi les chiens nous auraient sauté dessus. Ils avaient les crocs dehors. Puis, mon épouse a vu l’un d’eux secouer violemment notre chat. Tout est allé très vite», raconte le propriétaire du chartreux, blessé à mort dans son jardin de la Riviera, un soir de décembre 2020. Vivant un kilomètre plus loin, une quinquagénaire, maîtresse de quatre kuvasz au moment des faits, a comparu mercredi devant le Tribunal veveysan (VD), après s’être opposée à une ordonnance pénale.

Un «acte malveillant»

Des antécédents

Mais ces deux canidés ont des antécédents. En 2018, ils avaient été mis en cause pour avoir tué un autre chat, après s’être attaqués à une personne dans sa propriété, tandis qu’en 2014, ils avaient quitté le jardin de la prévenue pour errer dans le quartier, avant de mordre, sans raison, deux policiers, intervenus sur place.

Arguant qu’au sens pénal, aucune faute ne peut être reprochée à sa cliente, qui a tout fait pour que sa propriété soit étanche et sécurisée, Me Peter Schaufelberger a plaidé l’acquittement. En revanche, pour le Ministère public, si un tiers mal intentionné avait ouvert la porte de l’enclos, la responsabilité de la prévenue resterait engagée, compte tenu de la dangerosité de ses chiens. Le Parquet a requis une amende de 1’500 francs et des frais de procédure pour un montant quasiment similaire. Verdict dans quelques jours.