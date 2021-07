États-Unis - Une fillette sauvée d'un enlèvement

États-Unis : «Mon estomac s’est retourné. Il fallait que je fasse quelque chose»

Un témoin héroïque et deux policiers ont sauvé une petite fille qui venait de se faire kidnapper alors qu’elle faisait du vélo, début juillet dans le Kentucky.

L’émotion est encore forte à Louisville (Kentucky), après le sauvetage in extremis d’une petite fille qui venait de se faire enlever. Les autorités ont diffusé vendredi dernier les images de l’opération menée par deux policiers le 2 juillet. Tout a commencé quand Prentiss Weatherford a assisté à une scène terrifiante: une fillette était en train de faire du vélo quand un individu a fait irruption. «Cela s’est passé très vite. Il a tourné au coin de la rue, a arrêté sa voiture au milieu de la rue et a agi en 15 secondes», raconte-t-il à WAVE .

L’homme a attrapé l’enfant, a jeté son vélo et l’a forcée à entrer dans son véhicule. Sous le choc, Prentiss et son père ont agi sans se poser de questions. «Mon estomac s’est retourné. Il fallait que je fasse quelque chose», témoigne le jeune homme. Les deux hommes ont suivi le véhicule du kidnappeur et relevé les trois derniers chiffres de sa plaque d’immatriculation. Grâce à cette information et à la description de la voiture, deux policiers en patrouille dans le coin ont pu prendre le relais et localiser le fuyard en trente minutes, rapporte CNN.