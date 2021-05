Adèle Exarchopoulos : «Mon fils, c’est ma meilleure histoire d’amour»

L’actrice française Adèle Exarchopoulos est une maman célibataire, mais elle le vit très bien.

Du haut de ses 27 ans, Adèle Exarchopoulos fait preuve d’une grande maturité. Devenue mère jeune d’un petit Ismaël, 4 ans, qu’elle a eu avec son ex-compagnon, le rappeur Doums, l’actrice élève désormais son fils en solo. Mais pas question pour elle de s’apitoyer sur son sort. «Je me sens privilégiée par rapport à une maman de quatre enfants qui est seule et prend le RER, confie-t-elle dans «Paris Match». Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa, j’ai mon père qui m’aide. J’habite dans l’immeuble de ma meilleure amie, qui m’aide beaucoup aussi.» Et cette amie n’est autre que la comédienne Leïla Bekhti, épouse de l’acteur Tahar Rahim.