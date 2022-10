Joe Biden : «Mon fils était devenu accro à la drogue»

Lors d’une interview accordée à CNN, le président américain s’est laissé aller à de rares confidences sur Hunter, le plus controversé de ses enfants.

Hunter Biden, le plus controversé des enfants du président, est en effet soupçonné d’évasion fiscale et de fausse déclaration lors de l’achat d’une arme, notamment. Selon le «Washington Post», les enquêteurs fédéraux estiment avoir récolté suffisamment de preuves pour mettre l’homme d’affaires en examen. «Je suis fier de mon fils. Il était devenu – comme beaucoup de familles l’ont vécu – accro à la drogue. Il a surpassé cela. Il s’est construit une nouvelle vie. Il a écrit un livre sur ses problèmes et a été honnête à ce propos», a confié Joe Biden.