Enfant enlevé par sa mère – «Mon fils me manque depuis un mois»

Depuis plusieurs semaines, les jouets de Jonathan n’ont pas bougé de leur place. Ils sont soigneusement rangés dans un coin du salon de son papa, Matthias Schmid, qui possède la garde unique du garçon de 5 ans. «J’espère de tout mon cœur qu’il sera bientôt de retour», témoigne ce Soleurois de Hofstetten, interrogé par «Tele M1». Le papa était censé récupérer son enfant, le 13 octobre dernier, au domicile de son ex-compagne. Le petit avait passé ses vacances d’automne chez sa mère. Or à son arrivée, la maman et le garçon avaient disparu sans laisser de traces. Le père espère que son témoignage va enfin faire bouger les choses.

Enquête en cours

Après avoir constaté que Jonathan avait disparu, Matthias Schmid a immédiatement contacté la police. Or celle-ci lui a dit d’attendre encore quelques jours, pensant que la mère et l’enfant allaient rentrer tôt ou tard de vacances. Trois jours plus tard, les forces de l’ordre ont finalement ouvert une enquête. Elles font actuellement tout leur possible pour localiser la mère et le garçon, a confirmé le Ministère public soleurois au média alémanique.