Kosovo : «Mon frère a sali le nom de notre famille»

L’homme de 29 ans arrêté car suspecté du meurtre de sa femme avec un autre suspect a un grand frère. Il vit en Suisse romande et s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

«Il n’écoutait personne. J’ai essayé de le soutenir en lui donnant des conseils et en lui proposant de l’aide», dit-il. Tout au long de sa vie, le petit frère a causé des problèmes et a terni le nom de la famille. L’aîné a félicité le travail de la police et «espère que son frère recevra une juste punition.» Enfin, il présente ses condoléances à la famille de la victime: «Que Dieu vous donne force et courage!» clame-t-il.