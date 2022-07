Ashnikko aimerait ressembler à Bob l’éponge

Il y a encore trois ans, peu de monde connaissait l’Américaine. Aujourd’hui, Ashnikko, 26 ans, est une des femmes les plus en vue du rap-punk aux États-Unis. «Daisy» et «Stupid», avec lesquels elle a explosé via TikTok, ont été écoutés plus de 600 millions de fois rien que sur Spotify.

Comment vous sentez-vous à quelques minutes de jouer?

Bien. Je suis allée me balader au bord du lac, respirer l’air frais. C’est si beau ici avec les montagnes. J’aurais dû me produire ici il y a deux ans, mais il y a eu le Covid. On m’a dit que c’est un festival iconique. C’est donc un honneur d’être là.

Un rituel avant la scène?

Oui. Je fais de la méditation sur le sol et je dis à toute mon équipe que je vais superbien et je lui jure que tout va bien se passer (rire).

Vous avez explosé sur TikTok…

C’est juste un moyen de promouvoir ma musique. C’est un outil puissant. Quand je vois les chiffres des streams, je dis juste «waouh». C’est fou et étrange à la fois parce que je déteste les réseaux sociaux. Ils sont toxiques pour mon cerveau et, pourtant, je leur dois en partie ma carrière.

On définit votre musique?

Non, la seule fois que j’ai dû le faire, c’était pour mon communiqué de presse et j’avais mis tout ce qui me passait par la tête. Mais je peux te dire que j’ai grandi avec M.I.A., qui est ma plus grande influence.

Deux mots sur votre look?