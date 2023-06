Laëtitia Milot«Mon personnage, c’est une bombe atomique»

En mai 2023, Laëtitia Milot avait ravi ses fans en leur annonçant son arrivée prochaine dans «Demain nous appartient», sur TF1. Cependant, l’ancienne actrice de «Plus belle la vie» n’avait pas donné de détails sur le rôle qu’elle jouerait. Interviewée dans «Télé-Loisirs», la Française de 42 ans a accepté d’en dire plus sur Angélique, son personnage dans le feuilleton. «C’est quelqu’un de très mystérieux, avec un lourd secret qui la rend à la fois vulnérable et téméraire. C’est lui qui lui donne sa force, quitte à franchir les limites de l’acceptable, voire de la folie, confie-t-elle. J’avais déjà été contactée par la production, mais, là, impossible de refuser, car ce personnage, c’est une bombe atomique!»

Et ce rôle hors du commun touche particulièrement la mère de Lyana, 5 ans. «En tant que mère, je me suis vraiment demandé comment j’allais jouer une chose pareille. On ne peut pas cautionner son comportement, mais on peut s’interroger sur son désespoir. Je suis sans arrêt dans un ascenseur émotionnel, et le public va l’être aussi», promet-elle.