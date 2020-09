Lily Collins«Mon premier amour est un Suisse romand»

L’actrice Lily Collins, 31 ans, est l’héroïne de la série «Emily in Paris», sur Netflix.

La fille de Phil Collins, chanteur et batteur du groupe «Genesis», connaît bien la Suisse romande pour y avoir vécu plusieurs années avec son père. À 31 ans, Lily Collins est la nouvelle star de la série de Netflix, «Emily in Paris». Elle a répondu en exclusivité aux questions de «20 minutes».

Les Parisiens trouvent qu ’ «Emily in Paris» est une caricature de la capitale française, alors que les Américains adorent la série. Qu ’ en pensez-vous?

Notre série n’est pas une caricature, mais une déclaration d’amour à Paris. Il y a de l’humour, de l’ironie, de la romance. Il ne faut pas prendre les épisodes au premier degré. Notre but est de divertir dans une période où on a tous besoin d’évasion pour oublier le quotidien avec cette pandémie.

Peut-on dire qu’«Emily in Paris» est une version française de «Sex & the City» où Carrie était une célibataire dans New York?