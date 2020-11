«Les oreilles cassées de Mon-Repos», le sobriquet qu’ils se sont donné en dit long sur leur amertume. Plus qu’un signe d’autodérision et de résignation, il marque surtout l’exaspération de riverains d’un quartier décidés à faire changer les choses. À cette fin, ils ont lancé une pétition, mercredi soir. Riveraine ayant passé près d’un quart de siècle dans ce quartier et membre du comité des pétitionnaires, Daniela dit avoir constaté «une dégradation progressive au fil des années». D’après cette maman de jumeaux âgés de 13 ans, aux nuisances sonores subies à toute heure de la nuit, il faut ajouter «les pipis contre les façades des maisons, les œufs crus lancés sur les terrasses et les balcons ou les bris de verre sur le parc Mon-Repos qui mettent en danger les familles qui y viennent la journée». Et comme pour compléter ce tableau désagréable, quand les fêtards s’en vont vers 6h du matin, le véhicule de la voirie prend le relais pour nettoyer les lieux jonchés de détritus.