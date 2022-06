Margherita Mazzucco n'a jamais voulu être célèbre

Mon secret est d’éviter les réseaux sociaux. Je n’ai pas arrêté l’école et je tourne en dehors des cours. Je n’ai jamais voulu être comédienne, encore moins célèbre. J’ai passé l’audition presque par défi et je me suis présentée le dernier jour des essais sans aucune préparation. J’étais une ado qui s’ennuyait et j’ai trouvé amusant l’idée de faire ce test. À ma plus grande surprise, j’ai été choisie.

Bien sûr, près de 9000 filles se sont présentées pour incarner Elena Greco. Les producteurs ont aimé ma spontanéité. Je n’aimais même pas mon personnage au début, car je la trouvais trop timide et trop passive. Mais j’ai compris son courage et sa détermination qui l’ont aidé à sortir de la pauvreté.

Même pas (rire). L’action débute dans l’Italie des années 1950 et suit la vie de deux jeunes copines. Je crois que cette époque à Naples fait fantasmer beaucoup de gens. Et c’est fascinant de voir l’évolution des jeunes filles de cette époque à nos jours.

On m’a rajouté quelques rondeurs pour paraître moins maigre à l’écran et ressembler davantage au look des filles des années 1950. J’avais droit aussi à de longues séances de maquillage pour rajouter de faux boutons d’acné sur mon visage. Pas très sexy à l’écran, mais tellement important pour jouer une jeune fille qui doute d’elle-même. Chaque saison change de décennie, des années 1950 à 1960 puis 1970 et heureusement, car on a pu arrêter les boutons et les rondeurs (rire).