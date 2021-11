Auto tombée dans la Limmat - «Mon seul but était de sortir le conducteur de sa voiture»

1 / 3 Sabina Bobst Sabina Bobst Lecteur-reporter

Un accident peu commun s’est produit, vendredi dernier, en plein centre-ville de Zurich. Une voiture est tombée dans la Limmat. Sans hésiter, une dizaine de passants se sont jetés dans l’eau gelée pour venir en aide au conducteur, prisonnier de son auto. Amanda Pieper, une Américaine de 30 ans, a elle aussi sauté dans le cours d’eau pour tenter d’extraire l’accidenté. «Dans les premières secondes, j’ai cru que je rêvais. Je n’arrêtais pas de crier ‘Oh my God, oh my God’! Ensuite, mon corps s’est mis en mode pilote automatique», a raconté la jeune femme au «TagesAnzeiger».

«Je connais bien les exercices d’urgence»

Amanda Pieper se souvient avoir enlevé ses chaussettes et ses chaussures avant de descendre un escalier pour rejoindre la Limmat. Elle dit ne même pas avoir senti l’eau froide. «Mon seul but était de sortir le conducteur de sa voiture.» Et d’ajouter: «Je suis hôtesse de l’air. Je connais bien les exercices d’urgence.» L’Américaine, qui habite à Los Angeles, est finalement parvenue, avec l’aide des autres passants, à casser une vitre du véhicule avec un marteau spécial avant d’extraire le conducteur.

«C’est incroyable»