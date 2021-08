Football : Monaco chute encore et inquiète

Battus par Lens (0-2), les Monégasques ont concédé une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues et la deuxième en Ligue 1. Inquiétant.

Un seul point pris en trois matches, une qualification pour la Ligue des champions soumise à un exploit et une victoire par deux buts d'écart (ou par un but d'écart et une qualification aux tirs au but) à Kharkiv en Ukraine, mercredi, contre le Shakhtar Donetsk: Monaco va mal sur le plan comptable comme au niveau de ses objectifs de début de saison. Mais pire que les chiffres, Monaco va mal dans le jeu. Son niveau est bien trop insuffisant pour espérer mieux actuellement.