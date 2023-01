Football: Monaco et Embolo se rapprochent du podium en Ligue 1

Football : Monaco se rapproche du podium en Ligue 1

Le gardien de Brest, Marco Bizot, s’interpose devant Breel Embolo et l’attaque monégasque.

Les Bretons ont dominé la seconde période mais sans marquer et restent les premiers relégables (17e). Le FC Nantes (14e) a pour sa part pris ses distances avec la zone rouge en dominant Auxerre (18e) sur un but de Marcus Coco.

Neuvième défaite d’affilée pour Angers

Tout au fond du classement, le SCO d’Angers reste coincé à la dernière place avec une neuvième défaite d’affilée, contre le cours du jeu, contre Lorient (2-1), relancé après six matches sans victoire. Au stade Raymond-Kopa d’Angers, les tribunes étaient très clairsemées pour cette inhabituelle journée du 1er janvier.

Les plus bruyants ont été la petite centaine de Lorientais dans le parcage et les dizaines de Marocains venus agiter des drapeaux en l’honneur de Boufal et Ounahi, les deux Lions du SCO rentrés quatrièmes de la Coupe du monde au Qatar.