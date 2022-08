Football : Monaco et le PSV dos à dos, Benfica facile, les Rangers défaits

Breel Embolo entre à la 75e

Un peu plus tard dans la soirée, le Benfica Lisbonne, habitué des joutes européennes, n’a pas connu pareille frayeur en dominant largement les Danois de Midtjylland (4-1). Un triplé de Gonçalo Ramos (17e, 33e et 61e) et un but de Fernandez (40e) ont permis aux Lisboètes d’entrevoir la qualification pour les barrages, dernière étape – en deux manches – avant l’accès à la lucrative C1.