Football : Monaco fait la bonne affaire en Ligue 1

Vainqueurs contre Brest lors de l’avant-dernière journée du championnat, les Monégasques profitent de la défaite de l’OM pour prendre la deuxième place du classement.

Wissam Ben Yedder (à g.), avec un triplé, et Kevin Volland ont marqué tous les buts monégasques. AFP

Les courbes se sont croisées: irrésistible, Monaco a enchaîné un neuvième succès consécutif samedi contre Brest (4-2) et a profité de la défaite de l’OM à Rennes (2-0) pour dépasser les Marseillais et prendre la deuxième place du championnat, directement qualificative pour la Ligue des champions.

Dans la course à l’Europe, la 37e journée n’a livré aucun verdict définitif et tout se jouera samedi prochain lors de la 38e et dernière journée. Mais les positions ont donc été chamboulées, avec les bonnes affaires de Monaco (2e) et Rennes (4e) et les faux pas de l’OM (3e) et Nice (6e), battu à domicile par Lille (3-1).

Marseille chute

Longtemps installé à la deuxième place, Marseille a donc glissé, très nettement battu à Rennes par une équipe bretonne enthousiasmante, qui a vite fait la différence par Bourigeaud (1-0, 12e), puis Majer (2-0, 35e).

Dans le même temps, Monaco n’a pas paniqué après un début de match raté contre Brest, qui a mené 2-0 grâce à Duverne et Belaili. Mais Ben Yedder est ensuite entré en piste avec un triplé et Volland a fermé la marque (4-2).

Avant le dernier match, Monaco est donc devant l’OM, avec 68 points pour les deux équipes mais une différence de buts favorable pour le club du rocher. Avec un succès samedi à Lens, Monaco serait donc directement qualifié pour la Ligue des champions, sauf improbable carton de l’OM à domicile contre Strasbourg.

L’affaire sera d’autant moins simple pour Marseille que les Alsaciens sont eux-mêmes encore en course pour une place européenne. Vainqueurs 1-0 de Clermont, les joueurs de Julien Stéphan sont 5e et pour l’instant qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Et ils peuvent encore croire à la 4e place et à la Ligue Europa.

Nice, le grand perdant

Il faudrait pour cela dépasser Rennes, superbement relancé après sa défaite de mercredi contre Nantes. En assommant l’OM, les Bretons ont grimpé à la 4e place. Ils iront à Lille lors de la dernière journée et ont encore une chance d’atteindre la Ligue des champions puisqu’ils n’ont que trois longueurs de retard sur Monaco et Marseille.

Outre l’OM, le grand perdant de la journée de samedi est Nice. Après l’ouverture du score de Kluivert, les Aiglons étaient pourtant virtuellement troisièmes. Mais un doublé de David et un but de Timothy Weah ont fait couler les Aiglons. L’équipe de Christophe Galtier se retrouve ainsi 6e et hors des positions européennes avant d’aller à Reims samedi.

Septième du classement après son succès 3-1 à Troyes, Lens a également encore une chance de finir 5e et européen.